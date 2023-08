The Voice Kids 2023 - Coaching trop mignon d'Esteban, Léandro et Maëlys avec Vitaa et Slimane

Vitaa et Slimane, un duo de voix mais aussi de coaching por cette nouvelle battle. Esteban, le Buzz du coeur de Slimane, Léandro et Maélys se retrouvent en coaching pour travailler un titre pas si facile que cela : "Vois sur ton chemin" du film "Les choristes" sorti en 2004 avec Gérard Jugniot et Jean-Baptiste Meunier. Les images. EXTRAIT de The Voice Kids du 8 aout 2023