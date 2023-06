The Voice Kids 2023 - Découvrez les nouveaux coachs de la saison

SLIMANE, grand vainqueur de la saison 5 de "The Voice", il est désormais un auteur, compositeur et interprète incontournable de la scène française. Après avoir remporté le trophée de "The Voice", il est temps pour lui de prendre place dans le célèbre fauteuil rouge. NOLWENN LEROY, après 8 albums à succès, plusieurs disques de diamant et des milliers de ventes, l’une des plus grandes voix de la scène française rejoint la merveilleuse équipe des coachs de "The Voice Kids". Le retour de PATRICK FIORI, un des piliers du programme, avec à son actif 8 saisons et 4 victoires, endosse de nouveau son costume de coach ; avec sa fraîcheur et sa douceur légendaire, KENDJI GIRAC, une référence de la musique française, effectuera lui, sa 3ème saison en tant que coach.