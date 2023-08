The Voice Kids 2023 - Durel chante "Habibi" de Kendji Girac (Demi-finale)

Troisième talent de la team Slimane à se présenter pour sa demi-finale : Durel. Quelle bonne idée de choisir un titre écrit par son coach pour son ami Kendji Girac : "Habibi". Deux fois plus de chance de les séduire lors de cette phase cruciale de la compétition. Qui de Jade, Maëlys, Durel ou Shéryne poursuivra l'aventure et se qualifiera pour la finale dans la Team Slimane ? EXTRAIT de la demi-finale de The Voice Kids du 22 aout 2023