The Voice Kids 2023 – Elle a 6 ans et on prend le pari que vous allez craquer !

Charlie a 6 ans et est la benjamine de The Voice Kids. A son jeune âge, Charlie est déjà déterminée à devenir une grande star de la chanson. Mais avant ça, elle veut rencontrer son idole : Nikos ! Et elle a un petit message à faire passer à Patrick Fiori... Avec l'accent Corse bien sûr ! Extrait de The Voice Kids du mardi 11 juillet 2023