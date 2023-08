The Voice Kids 2023 - Emission du mardi 15 août 2023 - Partie 1

Seconde et dernière soirée des Battles ce soir. Une nouvelle occasion pour nos jeunes talents de monter sur la scène de «The Voice Kids» et d’en mettre plein les yeux au public mais aussi à leurs coachs. Une nouvelle fois, ce sont les coachs qui ont formé les trios qui vont s'affronter. Pour cette lourde tâche, ils vont pouvoir compter sur l’aide de leurs amis artistes et pour l’occasion, co-coachs. Patrick Fiori sera accompagné de Christophe Willem et d’Ycare. Slimane pourra compter sur Vitaa et Claudio Capéo. Nolwenn Leroy sera accompagnée de Joyce Jonathan et Bilal Hassani. Kendji Girac a quant à lui fait appel à Wejdene et Soolking. Comment les talents vont-ils réagir à ces surprises réservées par leurs coachs ? L’enjeu est de taille car à l’issue de ces Battles, leur coach ne pourra qualifier qu’un seul talent par trio pour accéder à la Demi-Finale.