The Voice Kids 2023 - Emission du mardi 15 août 2023 - Partie 2

Dernière soirée des battles ce soir et l'heure du choix a sonné pour nos coachs. Pour cette lourde tâche, ils vont pouvoir compter sur l’aide de leurs amis artistes et pour l’occasion, co-coachs. Patrick Fiori sera accompagné de Christophe Willem et d’Ycare. Slimane pourra compter sur Vitaa et Claudio Capéo. Nolwenn Leroy sera accompagnée de Joyce Jonathan et Bilal Hassani. Kendji Girac a quant à lui fait appel à Wejdene et Soolking. Comment les talents vont-ils réagir à ces surprises réservées par leurs coachs ? L’enjeu est de taille car à l’issue de ces Battles, leur coach ne pourra qualifier qu’un seul talent par trio pour accéder à la Demi-Finale.