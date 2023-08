The Voice Kids 2023 - Emission du mardi 22 août 2023 - Partie 1

Après des Battles de haute voltige, nos jeunes talents vont offrir aux téléspectateurs et à leurs coachs, une Demi-Finale d’exception. Nos 4 coachs, Nolwenn Leroy, Slimane, Kendji Girac et Patrick Fiori n’ont qu’une hâte : vous faire découvrir les performances de leurs petits protégés : émotions garanties ! Chaque équipe compte 4 talents qui chanteront un titre de leur choix. Ils devront donner le meilleur d’eux-mêmes puisque cette saison pour la première fois dans l'histoire de "The Voice Kids", les coachs retiendront un seul et unique talent parmi les 4 pour accéder à la Grande Finale. Alors, qui seront les 4 talents qui se qualifieront pour la Grande Finale de "The Voice Kids" 2023 ?