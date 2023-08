The Voice Kids 2023 - Emission du mardi 29 août 2023 - Partie 1

Après une saison exceptionnelle, l’heure de la Grande Finale de "The Voice Kids 2023" a sonné ! Ils étaient 60 à monter sur la scène de "The Voice Kids" et rêver d’intégrer l’équipe d’un de nos 4 coachs : Nolwenn Leroy, Slimane, Kendji Girac et Patrick Fiori. À l’issue d’une Demi-Finale de haut niveau, chaque coach a désigné dans son équipe son unique talent finaliste.