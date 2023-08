The Voice Kids 2023 - Emission du mardi 8 août 2023 - Partie 1

The Voice Kids 2023 du 8 août 2023 - Place à la 2ème étape de l’aventure : les Battles ! Une nouvelle occasion pour nos jeunes talents de monter sur la scène de « The Voice Kids » et d’en mettre plein les yeux au public mais aussi à leurs coachs. Pour ces Battles, ce sont les coachs qui formeront les trios qui s'affronteront. L’enjeu est de taille car à l’issue de ces Battles, leur coach ne pourra qualifier qu’un seul talent par trio pour accéder à la Demi-Finale.