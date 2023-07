The Voice Kids 2023 - Emma chante « Halo » de Beyoncé (Audition à l'aveugle)

A 12 ans, Emma a déjà de nombreuses idoles : Mariah Carey, Ariana Grande, Beyoncé. Leur timbre de voix et leur contrôle d’elle-même sont deux points importants qui l’ont inspirée. Emma prend des cours de chant depuis un an. Aujourd’hui, elle se présente sur la scène de The Voice Kids pour prouver qu’elle peut reproduire ce que font ces divas de la pop. Elle rêve de pouvoir un jour avoir la même carrière. En participant à The Voice Kids, elle espère aussi rendre fière sa maman dont elle est très proche. Elle interprète le titre « Halo » de Beyoncé. Extrait de The Voice Kids du mardi 25 juillet 2023.