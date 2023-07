The Voice Kids 2023 – En exclu, Slimane dévoile les premières phrases de la chanson qu'il est en train d'écrire pour Kendji

"Tu voulais qu'on fasse une chanson ensemble, c'est mort". Slimane n'en revient toujours pas. Son ami Kendji vient de le bloquer. Ils ont beau être amis dans la vie, deux grandes voix de la chanson françaises et deux talents découverts sur le plateau de The Voice, quand la compétition fait rage, nos deux amis oublient leur amitié. Et c'est très amusant ! Extrait de The Voice Kids du mardi 25 juillet 2023