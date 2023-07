The Voice Kids 2023 – Esteban chante « La tendresse » de Bourvil (Audition à l’aveugle)

Esteban surprend tout le monde avec sa voix et son registre de chansons très anciennes. Dans la vie, il adore pratiquer les sports de combat et fait de la lutte. Esteban a commencé le chant à 2 ans. Son grand-père lui avait offert un faux micro, il a chanté avec une fois et ne s’est plus jamais arrêté. Cette année, il a commencé les cours de comédie musicale. Malgré sa timidité, Esteban adore être devant un public. « Quand je serai grand, je veux devenir un artiste : soit chanteur, soit humoriste ». Grâce à The Voice Kids, Esteban participe à son premier concours et il espère rendre fier son grand-père. Ce soir, il interprète « La tendresse » de Bourvil. Extrait de The Voice Kids du mardi 25 juillet 2023