The Voice Kids 2023 - Eugénie, Nathan et Aurélien chantent "Animaux fragiles" de Ycare et Zaz (Battle)

Pour cette nouvelle battle, Patrick Fiori a décidé d'opposer Eugénie, Nathan et Aurélien sur un titre de Zaz et Ycare : "Animaux fragiles". Quel talent Patrick Fiori va-t-il choisir pour poursuivre l'aventure ? La réponse. EXTRAIT de The Voice Kids du 8 aout 2023