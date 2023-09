The Voice Kids 2023 - EXCLU - Durel : " Ce moment où mon cœur a fait BOOM ! "

Durel est le grand gagnant de la saison de The Voice Kids 2023. Il nous a accordé sa première interview. Encore la tête dans les étoiles après sa victoire, il se confie sur cette soirée qui va marquer à jamais sa vie et de ses futurs projets... Un single est d'ailleurs en préparation. De l'école aussi. (Sa maman nous a révélé qu'il visait la mention très bien pour le Brevet des collèges, rien que ça !) Durel transforme tout ce qu'il touche en or. Une Voice, mais pas que !