The Voice Kids 2023 - Ilyana chante "Et bam" de Mentissa (Demi-finale)

Troisième talent à se présenter dans la Team Kendji Girac : Ilyana. Ce talent a tout pour elle. Elle chante bien, elle danse bien et possède déjà une présence scénique incroyable. Elle avait déjà impressionné les coachs avec sa reprise de "La boulette" de Diam's aux auditions à l'aveugle. Mais ce soir, elle va suivre les conseils de son coach et tente de l'émouvoir avec une reprise de Mentissa : "Et Bam". Qui de Taiyo, Théo, Ilyana ou Lina, Kendji Girac va-t-il choisir pour aller en finale la semaine prochaine ? EXTRAIT de la demi-finale de The Voice Kids du 22 aout 2023