The Voice Kids 2023 – Ilyana chante "La boulette" de Diam’s (Audition à l’aveugle)

Ilyana est passionnée par le rap. Pour elle, c’est un moyen de passer des messages sur des sujets importants. Elle pratique la danse depuis ses 3 ans : elle a commencé par le modern jazz puis s’est lancée dans la danse street. Elle a dansé sur un des titres de Janet Jackson et cette dernière l’a repostée sur ses réseaux sociaux. C’est une vraie travailleuse. Ilyana se donne toujours à fond dans ce qu’elle entreprend : chant, danse, comédie. Elle a même joué "Lana" pendant un an dans la comédie musicale le Roi Lion. Elle se présente à The Voice Kids pour prouver qu’en travaillant, on peut toujours faire ce que l’on veut. Le titre qu’elle a choisi : « La boulette » de Diam’s... Extrait de The Voice Kids du mardi 4 juillet 2023