The Voice Kids 2023 - Ilyana et Tayc chantent en duo "Le temps" (Finale)

Deusième finaliste ce soir à se présenter, non pas avec un titre solo mais avec son duo, Ilyana de la Team Kendji Girac. Notre talent va chanter avec Tayc : "Le temps". Ilyana qui avait ému aux larmes son coach en demi-finale avec sa reprise du titre de Mentissa :"Et bam", va-t-elle présenter une nouvelle facette de son talent ? EXTRAIT de la finale de The Voice Kids 2023