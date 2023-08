The Voice Kids 2023 - Ilyana, l'éclosion d'un talent avec une reprise puissante de "Et bam" de Mentissa

Découvrez en exclu, la prestation de Ilyana pour sa demi-fianle qui aura lieu mardi prchain. Elle avait déjà impressionné les coachs avec sa reprise de "La boulette" de Diam's aux auditions à l'aveugle. Mais cette fois, elle va suivre les conseils de son coach et tente de l'émouvoir avec une reprise de Mentissa : "Et Bam". Un choix gagnant ? EXTRAIT de la demi-finale de The Voice Kids du 22 aout 2023