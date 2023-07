The Voice Kids 2023 - Iskandar chante « Set Fire To The Rain » d'Adèle (Audition à l'aveugle)

À seulement 12 ans, Iskandar est déjà un touche à tout. Il ne supporte pas l’ennui et a déjà essayé plusieurs disciplines : natation, triathlon, danse classique, gymnastique ... La seule chose dont il ne s’est pas lassé, c’est le chant. Il rêve de devenir un grand chanteur et The Voice Kids constitue pour lui la première grande étape de sa future carrière. C’est une émission qu’Iskandar regarde depuis petit et il s’est beaucoup entrainé pour accéder aux auditions à l’aveugle. Ce soir, il monte sur scène pour montrer la puissance de sa voix aux coachs et espère bien faire retourner leurs fauteuils. Il décide d’interpréter « Set Fire To The Rain » d’Adèle. Extrait de The Voice Kids du mardi 25 juillet 2023.