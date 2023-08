The Voice Kids 2023 - Jade chante "I have nothing" de Whitney Houston (Demi-finale)

Premier talent de la team Slimane à se présenter pour sa demi-finale : Jade. Jade est québécoise et elle a bien fait de parcourir 5270 kms pour participer à The Voice Kids France car la voici en demi-finale. Après avoir chanté une chanson de son idole Céline Dion aux auditions à l'aveugle, Jade veut impressionner son coach avec un titre d'une autre diva, Whitney Houston : "I have nothing". Qui de Jade, Maëlys, Durel ou Shéryne poursuivra l'aventure et se qualifiera pour la finale dans la Team Slimane ? EXTRAIT de la demi-finale de The Voice Kids du 22 aout 2023