The Voice Kids 2023 – Jade S chante « La grenade » de Clara Luciani (Audition à l’aveugle)

Jade est une jeune fille ambitieuse. Depuis que sa première prof de musique lui a dit qu’elle n’était pas faite pour le chant, elle a décidé de prendre les choses en main et cela paye. Jade progresse, elle passe des concours de chant tous les mois, se fait un carnet d’adresses et gagne en visibilité sur les réseaux. Jade a même commencé à prendre des cours de théâtre pour avoir plus d’aisance sur scène. Aujourd’hui, en participant à The Voice Kids, elle réalise son rêve d’enfance et prouve qu’elle a eu raison de persévérer. Fan de Clara Luciani, elle interprète une de ses chansons ce soir, « La grenade » pour parler du pouvoir des femmes. Extrait de The Voice Kids du mardi 1er août 2023