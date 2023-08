The Voice Kids 2023 - "Je ne sais pas encore lire". Charlie, en difficulté lors du coaching (Battle)

C'est vrai ! Quand on a 6 ans, on est en CP et on apprend à lire. Cependant, quand on regarde la bouille de Charlie, on oublie le temps. Notre jeune talent nous le rappelle en coaching. "moi, j'ai 6 ans et je ne sais pas lire alors c'est compliqué pour moi de lire les paroles". Mais notre jeune talent nous rassure immédiatement. Elle saura trouver la solution. Découvrez le coaching de Charlie, Oriane et Maxence. Ensemble, ils travaillent le titre de leur Battle : "Le pouvoir des fleurs" de Laurent Voulzy. EXTRAIT des battles de THE VOICE KIDS du 8 aout 2023