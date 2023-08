The Voice Kids 2023 – "La ceinture d'air", késako ? Le tuto de Patrick Fiori !

Sur le plateau des Kids, Patrick enfile son costume de professeur et nous donne un cours de souffle. Le secret pour gagner en souffle et en puissance : travailler sa ceinture d'air TOUS les soirs de sa vie ! Mais comment ? Patrick nous fait spécialement un tuto pour l'occasion, on vous laisse découvrir... Les images parlent d'êlles-mêmes ! Extrait de The Voice Kids du mardi 1er août 2023