The Voice Kids 2023 – La prestation de Durel bouleverse Slimane. Découvrez ses mots forts...

Durel est arrivé sur le plateau de The Voice Kids avec une voix et une prestance d'adulte. Nos coachs sont absorbés par sa prestation. Slimane est bouleversé par ce jeune garçon. Il lui délivre un magnifique discours... Ecoutez... Extrait de The Voice Kids du mardi 4 juillet 2023