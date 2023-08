The Voice Kids 2023 - Le conseil en or de Bilal Hassani en coaching avec Margaux, Lou-Agathe et Lya

Pour cette nouvelle battle Nolwenn Leroy a voulu s'entourer de Bilal Hassani pour accompagner Lou-Agathe, Lya et Margaux vers les sommets. Découvrez les images de leur coaching. Ensemble, ils préparent un titre de Pink : "What about us". EXTRAIT de The Voice kids du 8 aout 2023.