The Voice Kids 2023 - Le temps est écoulé Patrick ! Nolwenn sort le chrono

On le connaît notre Patrick, une fois qu'il est lancé on ne l'arrête plus ! Mais qui dit nouveaux coachs, dit nouvelles règles. A l'instar des débats présidentiels, Nolwenn décide de sortir l'arme fatale : un chronomètre...