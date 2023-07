The Voice Kids 2023 – Léandro chante « Je vole » de Louane (Audition à l’aveugle)

Léandro a 7 ans. C’est un petit garçon plein d’énergie. Il fait du théâtre qui mêle chant, danse et comédie. Il chante depuis tout petit et cela l’amuse. C’est son père qui l’a initié à la chanson. En rentrant de l’école, ils écoutent ensemble des chansons anciennes ou récentes. Léandro adore être sur scène, jouer des rôles au théâtre. Même si « la scène est très grande alors que moi je suis tout riquiqui ». The Voice Kids représente le premier concours de chant de Léandro. Il en rêve depuis ses 3 ans. Ce soir sur la scène des auditions à l’aveugle, il compte bien rendre fier ses parents et faire retourner les fauteuils avec un titre d’un des coachs emblématiques de The Voice Kids : « Je vole » de Louane ! Extrait de The Voice Kids du mardi 18 juillet 2023