The Voice Kids 2023 – Leïla chante « Siniya » de Nass El Ghiwan (Audition à l’aveugle)

Leïla se passionne pour le dessin et le chant. Elle chante grâce à sa maman qui joue du luth et chante à la maison depuis qu’elle est toute petite. Très tôt, sa mère lui fait découvrir la musique orientale et cela devient une vraie passion. Pour Leïla, The Voice Kids est avant tout un moyen de vivre une nouvelle expérience et d’avoir des conseils des coachs pour la suite. Elle vient aujourd'hui tenter sa chance sur la scène de The Voice Kids en reprenant un classique de la chanson orientale afin de rendre hommage à ses racines : « Siniya » de Nass El Ghiwan. Extrait de The Voice Kids du mardi 1er août 2023