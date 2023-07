The Voice Kids 2023 – Léna chante "Eternel" de Hatik (Audition à l’aveugle)

Léna est aujourd’hui une jeune fille sûre d’elle, mais cela n’a pas toujours été le cas. Elle a subi des moqueries sur son physique à l’école et a développé une phobie scolaire. Mais tout ça est terminé, et grâce au chant ! Son plus grand rêve était de participer à The Voice Kids. Depuis qu’elle a 7 ans, elle regarde l’émission, mais ne se sentait pas assez prête pour passer des castings. Aujourd’hui, Léna va nous montrer toute l’étendue de son talent avec un titre d’Hatik "Eternel". Elle est aussi très sportive, et pratique la gym au niveau départemental. Elle est persévérante et adore la compétition. Extrait de The Voice Kids du mardi 4 juillet 2023