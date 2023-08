The Voice Kids 2023 - Léonor, Matisse et Madeleine chantent "Believer" d'Imagine Dragons (Battle)

"Ca ne va pas être beau, ça va être exceptionnel". Les mots de Patrick Fiori sont à l'image de cette battle : Puissants. Mettez ensemble Léonor qui allie l'aisance sur le plateau et la puissance vocale, Madeleine, la musicienne virtuose, et Matisse, le musicien qui a plusieurs cordes à son arc, vous aurez l'une des plus belles battles de la saison. Ensemble ils reprennent un titre d'Imagine Dragons : Believer". EXTRAIT de The Voice Kids du 15 août 2023