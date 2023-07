The Voice Kids 2023 - Les coachs chantent "J'y vais" de Patrick Fiori

Découvrez la chanson d’ouverture de cette nouvelle saison de The Voice Kids 2023. Un titre du taulier de l'émission, aux inspirations corses, forcément : « J’y vais » de Patrick Fiori. Une ouverture qui pose les bases de la saison pour Slimane, Nolwenn Leroy, Kendji Girac et Patrick Fiori. Extrait de The Voice Kids du mardi 4 juillet 2023