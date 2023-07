The Voice Kids 2023 – Lina chante « Corps » de Yseult (Audition à l’aveugle)

Lina est une adolescente qui a déjà beaucoup vécu. L’abandon de son père, le harcèlement… Beaucoup de choses qui l’ont fait grandir plus vite que prévu. Très proche de sa maman, Lina a trouvé refuge dans la musique. Depuis, elle se libère en chanson. Lina travaille dur pour devenir une artiste complète. Elle rêve de monter un spectacle mêlant humour, improvisation et chant. Aujourd’hui, elle vient tenter sa chance sur la scène de The Voice Kids et espère émouvoir le public et les coachs. Elle voit son passage dans l’émission comme un moyen de progresser et de montrer à tout le monde qu’aujourd’hui elle est devenue plus forte. Elle décide de chanter "Corps" d'Yseult. Extrait de The Voice Kids du mardi 25 juillet 2023