The Voice Kids 2023 - Même dans ses rêves les plus fous elle ne l'aurait pas imaginé. Lou-Agathe reçoit le plus beau des cadeaux.

La musique accompagne Lou-Agathe depuis son plus jeune âge. Pour son passage sur la scène de The Voice Kids, elle décide d'interpréter le titre "Running Up That Hill" de Kate Bush. Très vite, les coachs succombent à l'appel du buzzer. Surtout Nolwenn Leroy, grande fan de l'artiste. Lou-Agathe ne pouvait pas rêver mieux. Elle se retrouve entourée de tous les coachs et partage un morceau de la chanson avec Nolwenn. Lou-Agathe vit un rêve éveillé...