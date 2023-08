The Voice Kids 2023 - Lou-Agathe chante "Paradis perdu" de Christophe version Christine and the Queens (Demi-finale)

Deuxième talent de la Team Nolwenn Leroy : Lou-Agathe. Dès les auditions à l'aveugle, notre coach avait craqué pour ce talent délicat. Pour sa demi-finale, Lou-Agathe espère réitérer l'émotion de ces premiers instants avec un titre de Christophe mais version Christine and the Queens : "Paradis perdu". Qui de Iskandar, Lou-Agathe, Oriane ou Elise poursuivra l'aventure et se qualifiera pour la finale dans la Team Nolwenn Leroy ? EXTRAIT de la demi-finale de The Voice Kids du 22 aout 2023