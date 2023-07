The Voice Kids 2023 – Lou-Agathe chante « Running up that hill » de Kate Bush (Audition à l’aveugle)

La musique est arrivée très tôt dans la vie de Lou-Agathe. En maternelle, son professeur lui avait appris une chanson en japonais, depuis elle chante tous les jours. Sa plus grande passion en parallèle du chant est la guitare. Lou-Agathe en fait depuis sept ans et possède cinq guitares ! Fan de Vianney, c’est lui qui lui a donné l’envie de jouer de cet instrument. Mais elle fait aussi du piano et s’accompagne avec ce soir. Lou-Agathe joue beaucoup ses musiques à l’oreille. Elle aime composer des chansons. The Voice Kids est une émission qu’elle suit depuis longtemps, pour elle ce serait incroyable de réussir les auditions à l’aveugle. Elle a choisi un titre fort « Running up that Hill » de Kate Bush pour lui porter bonheur. Extrait de The Voice Kids du mardi 11 juillet 2023