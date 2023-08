The Voice Kids 2023 - Lou-Agathe et Amir chantent en duo "Longtemps (Finale)

Pour son duo, Lou-Agathe de la Team Nolwenn Leroy est accompagnée d'Amir. Ensemble, ils vont interpréter "Longtemps" un des plus jolis titres d'Amir. Après "People help people" de Birdy pour son solo, Lou-Agathe parie sur un titre français pour faire la différence. EXTRAIT de la finale de The Voice Kids du 29 aout 2023