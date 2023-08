The Voice Kids 2023 - Lucas chante "Le Sud" de Nino Ferrer (Demi-finale)

Premier talent à se présenter dans la team Patrick Fiori : Lucas. On se souvient tous de ce jeune talent venu de Corse et cet accent chantant. Ce soir, pour sa demi-finale, il a choisi un titre qui lui ressemble : "Le Sud" de Nino Ferrer. Qui de Lucas, Matisse, Lucie ou Nathan, Patrick Fiori va-t-il choisir pour aller en finale la semaine prochaine ? EXTRAIT de la demi-finale de The Voice Kids du 22 aout 2023