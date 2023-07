The Voice Kids 2023 – Lucas chante "Un Altra Citta" de Petru Guelfucci (Audition à l’aveugle)

Lucas habite en Corse. À 5 ans, il reçoit sa première guitare. Petit à petit, il s’accompagne en chantant et c’est la révélation. Ce qui l’anime depuis toujours, c’est le chant et notamment les chants corses. Très fier de ses racines, il ne chante que dans cette langue. Il doit aussi sa passion à son grand-père dont il est très proche. Plus tard, il aimerait bien écrire et composer ses propres chansons. Aujourd’hui, Lucas a décidé de quitter l’île de beauté pour venir tenter sa chance sur la scène de The Voice Kids en chantant son amour pour ses racines corses avec un titre de Petru Guelfucci "Un Altra Citta". Extrait de The Voice Kids du mardi 4 juillet 2023