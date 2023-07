The Voice Kids 2023 - Lucie chante "Louis" de Barbara Pravi (Audition à l'aveugle)

Lucie chante depuis toute petite avec son frère jumeau Arthur qui l’accompagne souvent au piano. Petite, Lucie jouait à The Voice Kids dans la cour de récréation. Aujourd’hui, elle réalise son rêve en participant à l’émission. Sportive, Lucie a fait du street jazz pendant longtemps, une danse qu’elle a arrêté pour se consacrer à la danse contemporaine. Pour se perfectionner dans la musique, elle prend des cours de chant depuis 3 ans et aimerait commencer à apprendre la guitare. Sur la scène de The Voice Kids, elle vient tenter sa chance et pourquoi pas convaincre l’un des coachs avec un titre de Barbara Pravi "Louis". Extrait de The Voice Kids du mardi 4 juillet 2023