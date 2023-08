The Voice Kids 2023 - Lucie, Léna et Noé chantent "Si maman si" de France Gall (Battle)

Mettez ensemble Léna, notre nouvelle Edith Piaf, Lucie qui adore les chansons d'amour et Noé, ce jeune talent à l'émotion palpable et vous aurez une des plus jolies battles de la saison. Ensemble, ils vont interpréter un titre de France Gall " Si Maman, si". Quel talent Patrick Fiori va-t-il choisir pour poursuivre l'aventure ? EXTRAIT des battles de THE VOICE KIDS du 8 aout 2023