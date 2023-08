The Voice Kids 2023 – Lya chante « Shallow » de Lady Gaga (Audition à l’aveugle)

Passionnée de chant depuis toute petite, Lya a insisté pendant longtemps auprès de ses parents pour prendre des cours de chant. Elle a grandi dans une famille de sportifs. Son père est instructeur de krav maga et sa mère est professeur de pilates. Lya, elle, a été championne de France de « vovinam viet vodao », un art martial thaïlandais. Ce soir, elle n’a pas peur de se présenter à son audition à l’aveugle, elle sait gérer son stress grâce aux compétitions sportives, et a travaillé dur pour se donner les moyens d’être là. Elle a hâte de pouvoir montrer aux coachs qu’elle a sa place dans l’aventure. Elle chante « Shallow » de Lady Gaga. Extrait de The Voice Kids du mardi 1er août 2023