The Voice Kids 2023 – Madeleine chante « Imagine » de John Lennon (Audition à l’aveugle)

Ce soir, Madeleine interprète le titre « Imagine » de John Lennon en Anglais et en Arménien. La musique est une histoire de famille chez Madeleine. Sa mère est une compositrice réputée qui a lancé la carrière de nombreux artistes Arméniens. Et, dans sa famille, tout le monde joue de plusieurs instruments. Il y a même un studio dans la maison ! Pour Madeleine, le plus important dans la musique, c’est le fait de véhiculer des messages. Celui qui lui tient particulièrement à cœur c’est son pays d’origine, l’Arménie. Elle espère convaincre les coachs avec sa prestation. Extrait de The Voice Kids du mardi 25 juillet 2023