The Voice Kids 2023 – Maëlys chante « Des milliers de je t’aime » de Slimane (Audition à l’aveugle)

Maëlys est une ado pleine d’énergie. Pour se canaliser, elle pratique le cheval depuis qu’elle est toute petite, un moyen pour elle de décompresser et de s’évader. Elle s’épanouit aussi dans le chant qu’elle a découvert grâce à son grand-père qui aimait beaucoup chanter. Pour elle, le chant est un moyen de partager de la joie et du bonheur avec les autres. Cette fan inconditionnelle de Slimane compte bien conquérir le cœur de son coach préféré en interprétant une de ses chansons : « Des milliers de je t’aime ». Sur la scène de The Voice Kids, Maëlys espère avoir l’opportunité de vivre son rêve : celui d’être chanteuse... Extrait de The Voice Kids du mardi 11 juillet 2023