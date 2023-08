The Voice Kids 2023 - Maëlys, Jade et Lilou chantent "Respire encore" de Clara Luciani (Battle)

Un trio de jeunes chanteuses qui va se transformer en guerrières. Maélys, Jade et Lilou vont chanter un titre puissant et rapide de Clara Luciani : "Respire". Pour ce titre, un seul conseil : le souffle. EXTRAIT de The Voice Kids du 15 août 2023