The Voice Kids 2023 – Margaux chante « As it was » de Harry Styles (Audition à l’aveugle)

Pour Margaux, la musique est une vraie histoire de famille. Depuis son plus jeune âge, elle baigne dans cet univers. Sa mère joue du piano, son père joue de la trompette et fait partie d’un orchestre. Lou, sa sœur, fait du violon et du piano. À l’âge de 6 ans, elle commence à chanter toute seule dans son coin. Depuis, Margaux ne passe pas une journée sans musique. Son plus grand rêve : remplir des Zéniths. Margaux utilise beaucoup la musique comme une thérapie. Sur la scène de The Voice Kids, elle espère pouvoir convaincre les coachs grâce à sa voix et ce titre « As it was » de Harry Styles. Extrait de The Voice Kids du mardi 18 juillet 2023