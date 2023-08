The Voice Kids 2023 - Margaux, Lou-Agathe, Lya chantent "What about us" de Pink (Battle)

Lou-Agathe, une voix qui nous emmène vers les étoiles. Lya, très mature, très mature, un vrai caractère. Margaux, un talent solaire, Voici le nouveau combo créé par Nolwenn Leroy pour cette nouvelle battle avec un titre de Pink : What about us". EXTRAIT de The Voice kids du 8 aout 2023.