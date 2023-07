The Voice Kids 2023 – Marika chante « A fleur de toi » de Vitaa version Slimane (Audition à l’aveugle)

Marika, 14 ans, est une jeune fille énergique. Son rêve : devenir une star et montrer qu’elle n’est pas « une chanteuse de campagne » ! Dans la vie, elle travaille un maximum pour construire son rêve : photos, danse, chant … elle rêve d’une vie de paillettes mais pas seulement pour elle. Elle aimerait partager cette vie avec sa famille envers qui elle est très reconnaissante. Marika a commencé le chant à l’âge de 8 ans. À 9 ans, elle prend son premier cours. Depuis un an, elle a commencé à composer ses propres chansons et à enregistrer des clips. En participant à The Voice Kids, elle veut prouver qu’elle a le talent pour être une grande chanteuse. Le titre choisi pour accéder à la première marche du succès : « A fleur de toi » de Vitaa. Mais la version qui a permis à Slimane de se révéler, ici, sur la scène de the Voice. Extrait de The Voice Kids du mardi 18 juillet 2023