The Voice Kids 2023 – Matisse chante « Save your tears » de The Weeknd (Audition à l’aveugle)

Matisse a seulement 15 ans. Pourtant, il a déjà une solide expérience dans la musique. En effet, il est auteur compositeur et a déjà sorti deux titres sur les plateformes de streaming. Passionné de musique depuis son plus jeune âge, il rêve de marcher sur les traces de son idole Ed Sheeran et Charlie Puth. Matisse a grandi en Angleterre. À 6 ans il prend son premier cours de piano. À 12 ans, il prend ses premiers cours de chant. À 13 ans, il compose sa première chanson et l’enregistre dans un studio, c’est la révélation. Pour Matisse, The Voice Kids est l’opportunité de se faire connaître auprès du grand public et de commencer sa carrière. Il a choisi pour cela un titre de the Weeknd : « Save your Tears ». Extrait de The Voice Kids du mardi 11 juillet 2023