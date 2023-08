The Voice Kids 2023 - Matisse chante "Shivers" de Ed Sheeran (Demi-finale)

Deuxième talent à se présenter dans la team Patrick Fiori : Matisse. A seulement 15 ans. il a déjà une solide expérience dans la musique. Auteur compositeur il a déjà sorti deux titres sur les plateformes de streaming. Passionné de musique depuis son plus jeune âge, il rêve de marcher sur les traces de son idole Ed Sheeran et Charlie Puth. C'est avec une chanson de son idole qu'il va tenter d'aller chercher sa place en finale : "Shivers" d'Ed Sheeran. Qui de Lucas, Matisse, Lucie ou Nathan, Patrick Fiori va-t-il choisir pour aller en finale la semaine prochaine ? EXTRAIT de la demi-finale de The Voice Kids du 22 aout 2023