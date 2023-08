The Voice Kids 2023 – Maxence C chante « Nantes » de Barbara (Audition à l’aveugle)

Maxence est un jeune garçon qui rêve de devenir parolier. S’il chante depuis son enfance, la musique a surtout été une véritable thérapie pour lui. En effet, à l'âge de 5 ans, il perd sa grande soeur. Il se réfugie alors dans le chant, ce qui l’aide à surmonter son chagrin. Depuis, il a fait de sa passion une activité à plein temps. Maxence a commencé à écrire ses premiers textes qu’il fait lire à sa prof de français. Il prend des cours de chant une fois par semaine. Ce soir, sur la scène de The Voice Kids, il espère rendre fiers ses parents et veut rendre hommage à sa soeur. Il décide d’interpréter « Nantes » de Barbara. Extrait de The Voice Kids du mardi 1er août 2023